Польская прокуратура получила от Украины документы об экстрадиции Бутягина
украина
польша
ВАРШАВА 23 дек – РИА Новости. Польская прокуратура получила с Украины документы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости представитель варшавской прокуратуры.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в Польше
по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Как сообщили в Окружной прокуратуре Варшавы
агентству, Бутягину
на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
"Украинская сторона передала документы, поддерживающие ходатайство об экстрадиции Александра Б.", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что теперь прокуратура должна изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.