Рейтинг@Mail.ru
Польская прокуратура получила от Украины документы об экстрадиции Бутягина - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/ukraina-2064116303.html
Польская прокуратура получила от Украины документы об экстрадиции Бутягина
Польская прокуратура получила от Украины документы об экстрадиции Бутягина - РИА Новости, 23.12.2025
Польская прокуратура получила от Украины документы об экстрадиции Бутягина
Польская прокуратура получила с Украины документы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости представитель варшавской... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:53:00+03:00
2025-12-23T15:53:00+03:00
в мире
украина
польша
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20251215/moskalkova-2062245333.html
https://ria.ru/20251212/piotrovskij-2061725064.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, александр бутягин
В мире, Украина, Польша, Александр Бутягин
Польская прокуратура получила от Украины документы об экстрадиции Бутягина

РИА Новости: Польша получила от Украины документы об экстрадиции Бутягина

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА 23 дек – РИА Новости. Польская прокуратура получила с Украины документы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости представитель варшавской прокуратуры.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили в Окружной прокуратуре Варшавы агентству, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Москалькова обратилась в ООН из-за задержания Бутягина в Польше
15 декабря, 22:47
"Украинская сторона передала документы, поддерживающие ходатайство об экстрадиции Александра Б.", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что теперь прокуратура должна изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Пиотровский назвал ситуацию с задержанием археолога Бутягина серьезной
12 декабря, 17:40
 
В миреУкраинаПольшаАлександр Бутягин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала