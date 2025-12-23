https://ria.ru/20251223/ukraina-2064105044.html
Украина перейдет на 12-летнее обучение в школах
Украина перейдет на 12-летнее обучение в школах - РИА Новости, 23.12.2025
Украина перейдет на 12-летнее обучение в школах
Школьное образование на Украине переведут с 11-летнего цикла на 12-летний с 1 сентября 2027 года, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на комментарий...
Украина перейдет на 12-летнее обучение в школах
Украина перейдет на 12-летнее обучение в школах с сентября 2027 года
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Школьное образование на Украине переведут с 11-летнего цикла на 12-летний с 1 сентября 2027 года, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя украинского министра образования и науки Надежду Кузмичеву.
"Двенадцатилетняя система образования... во всех школах и лицеях будет введена... с 1 сентября 2027 года", - говорится в сообщении.
Замминистра также уточнила, что дети, которые в 2027 году пойдут в 10-й класс, будут учиться 12 лет. Те, кто начал обучение в 2018 году, уже учатся по новому стандарту.
Кабинет министров Украины
в 2016 году одобрил концепцию новой украинской средней школы, которая предусматривает 12-летнее обучение. В минобразования страны заявляли, что концепция реформы предлагает установить три уровня средней школы: четырехлетняя начальная школа, пятилетняя базовая школа и трехлетняя старшая профильная школа.
Первая попытка перевести школу на 12-летний цикл обучения была предпринята еще в 2005 году, когда президентом был Виктор Ющенко
. Однако после прихода к власти Виктора Януковича
в 2010 году страна вернулась к 11-летнему обучению.