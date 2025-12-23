Рейтинг@Mail.ru
Украина перейдет на 12-летнее обучение в школах
15:20 23.12.2025
Украина перейдет на 12-летнее обучение в школах
2025-12-23T15:20:00+03:00
2025-12-23T15:20:00+03:00
украина
виктор ющенко
виктор янукович
в мире
украина
украина, виктор ющенко, виктор янукович, в мире
Украина, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, В мире
Ученики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Школьное образование на Украине переведут с 11-летнего цикла на 12-летний с 1 сентября 2027 года, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя украинского министра образования и науки Надежду Кузмичеву.
"Двенадцатилетняя система образования... во всех школах и лицеях будет введена... с 1 сентября 2027 года", - говорится в сообщении.
Замминистра также уточнила, что дети, которые в 2027 году пойдут в 10-й класс, будут учиться 12 лет. Те, кто начал обучение в 2018 году, уже учатся по новому стандарту.
Кабинет министров Украины в 2016 году одобрил концепцию новой украинской средней школы, которая предусматривает 12-летнее обучение. В минобразования страны заявляли, что концепция реформы предлагает установить три уровня средней школы: четырехлетняя начальная школа, пятилетняя базовая школа и трехлетняя старшая профильная школа.
Первая попытка перевести школу на 12-летний цикл обучения была предпринята еще в 2005 году, когда президентом был Виктор Ющенко. Однако после прихода к власти Виктора Януковича в 2010 году страна вернулась к 11-летнему обучению.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Минобразования Украины предложило школам закрыться на зиму
21 ноября, 15:36
 
УкраинаВиктор ЮщенкоВиктор ЯнуковичВ мире
 
 
