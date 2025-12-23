МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации, сообщил во вторник исполняющий обязанности украинского министра энергетики Артем Некрасов.
"Атомные электростанции... снизили мощность своей генерации. Увеличение мощности... до номинальных значений будет происходить постепенно", - сказал Некрасов в ходе брифинга, опубликованного в Telegram-канале министерства энергетики.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.