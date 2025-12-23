Рейтинг@Mail.ru
Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации - РИА Новости, 23.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 23.12.2025
Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации
Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации - РИА Новости, 23.12.2025
Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации
Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации, сообщил во вторник исполняющий обязанности украинского министра энергетики Артем Некрасов. РИА Новости, 23.12.2025
Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации

Минэнерго Украины сообщило о снижении мощности генерации АЭС

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Атомные электростанции на Украине снизили мощность генерации, сообщил во вторник исполняющий обязанности украинского министра энергетики Артем Некрасов.
"Атомные электростанции... снизили мощность своей генерации. Увеличение мощности... до номинальных значений будет происходить постепенно", - сказал Некрасов в ходе брифинга, опубликованного в Telegram-канале министерства энергетики.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
