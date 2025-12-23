CNN рассказал, сколько украинцев незаконно попали в Румынию с 2022 года

"Более 30 тысяч украинских мужчин... незаконно пересекли границу с Румынией с начала конфликта в 2022 году", - говорится в сообщении.

CNN также отмечает, что за этот же период украинские власти помешали пересечь границу по направлению в Румынию более 25 тысячам человек.