CNN рассказал, сколько украинцев незаконно попали в Румынию с 2022 года
14:22 23.12.2025 (обновлено: 18:41 23.12.2025)
CNN рассказал, сколько украинцев незаконно попали в Румынию с 2022 года
Более 30 тысяч граждан Украины незаконно попали на территорию Румынии с начала российской спецоперации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные румынской... РИА Новости, 23.12.2025
в мире
украина
румыния
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
румыния
в мире, украина, румыния, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Румыния, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Демонстранты с флагами ЕС и Украины
Демонстранты с флагами ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Демонстранты с флагами ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 30 тысяч граждан Украины незаконно попали на территорию Румынии с начала российской спецоперации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные румынской пограничной полиции.
В сентябре начальник Территориальной инспекции пограничной полиции города Сигету-Мармацией Флорин Коман заявлял, что более 26 тысяч граждан Украины незаконно попали на территорию Румынии с 2022 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Орбан сообщил европейским лидерам плохие новости об Украине
Вчера, 13:40
"Более 30 тысяч украинских мужчин... незаконно пересекли границу с Румынией с начала конфликта в 2022 году", - говорится в сообщении.
CNN также отмечает, что за этот же период украинские власти помешали пересечь границу по направлению в Румынию более 25 тысячам человек.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Украинский военнопленный рассказал, что провел девять дней в лесу
Вчера, 03:13
 
В миреУкраинаРумынияДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
