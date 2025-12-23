МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 30 тысяч граждан Украины незаконно попали на территорию Румынии с начала российской спецоперации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные румынской пограничной полиции.
"Более 30 тысяч украинских мужчин... незаконно пересекли границу с Румынией с начала конфликта в 2022 году", - говорится в сообщении.
CNN также отмечает, что за этот же период украинские власти помешали пересечь границу по направлению в Румынию более 25 тысячам человек.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.