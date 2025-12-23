В Раде хотят запретить уклоняться от мобилизации под предлогом учебы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Украинский парламент хочет лишить военнообязанных на Украине возможности уклоняться от мобилизации под предлогом получения образования, Украинский парламент хочет лишить военнообязанных на Украине возможности уклоняться от мобилизации под предлогом получения образования, заявил во вторник депутат Верховной рады Сергей Бабак.

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее предложил сажать в тюрьму ректоров, которые формально зачисляют в вузы мужчин призывного возраста для получения отсрочки от мобилизации.

"Образование должно использоваться по назначению. Поэтому работаем вместе с комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для того, чтобы ограничить любые возможности для уклонения перед выполнением воинского долга, чтобы системно пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки, обязательно сохраняя баланс между правом на образование и ответственностью в условиях военного положения", - написал Бабак в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2023 году многие мужчины поступали в аспирантуру или на обучение в бакалавриат для получения отсрочки от мобилизации. Он отметил, что тогда был принят ряд решений, которые "стали действенными предохранителями" от уклонения от службы в ВСУ

"В то же время анализ прошлого и текущего года показывает другие тенденции – резкий рост заинтересованности профессиональным предвысшим образованием среди этой же возрастной группы. В 2024 году больше всего мужчин в возрасте от 25 лет вступили именно на этот уровень образования – 55 581 человек. В 2025 году эта закономерность сохранилась, но уже в меньшей степени – 24 819 поступающих", - добавил Бабак.

Глава госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак 21 июля заявил, что после проверок, проведенных с 2024 года, из вузов отчислили более 50 тысяч мужчин в возрасте 25 лет и старше.