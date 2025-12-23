https://ria.ru/20251223/ukraina-2064066383.html
На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января
На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января - РИА Новости, 23.12.2025
На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января
Три прихода раскольнической структуры "Православная церковь Украины" решили праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря, сообщил украинский Союз... РИА Новости, 23.12.2025
религия
ивано-франковская область
украина
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
ивано-франковская область, украина, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Ивано-Франковская область, Украина, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января
СПЖ: в Прикарпатье три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января