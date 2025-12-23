Рейтинг@Mail.ru
На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января
Религия
 
13:08 23.12.2025
На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января
На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января
Три прихода раскольнической структуры "Православная церковь Украины" решили праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря, сообщил украинский Союз...
На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января

СПЖ: в Прикарпатье три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Распятие в храме. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Три прихода раскольнической структуры "Православная церковь Украины" решили праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря, сообщил украинский Союз православных журналистов.
В 2023 году Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря.
«
"В Прикарпатье три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов.
По информации союза, речь идет о храме святых апостолов Петра и Павла в селе Космач Ивано-Франковской области, а также двух приходах ПЦУ в Городенковской общине Ивано-Франковской области. По данным организации, за это выступили прихожане.
"Люди объясняют это тем, что так привыкли. Они считают это своими традициями и пока отказываться от них не хотят", – приводит союз православных журналистов слова представителя епархии ПЦУ.
Священник рассказал, чему удивляются прихожане храмов перед Рождеством
30 ноября, 04:05
30 ноября, 04:05
 
