Володин назвал виновных в событиях на Украине
Володин назвал виновных в событиях на Украине
Евросоюз, бывший президент США Джо Байден и его сторонники виновны в том, что происходит на Украине, именно на их руках кровь людей, заявил председатель Госдумы РИА Новости, 23.12.2025
Володин назвал виновных в событиях на Украине
Володин: ЕС, Байден и его сторонники виновны в событиях на Украине