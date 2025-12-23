Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал виновных в событиях на Украине
13:04 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/ukraina-2064064870.html
Володин назвал виновных в событиях на Украине
Евросоюз, бывший президент США Джо Байден и его сторонники виновны в том, что происходит на Украине, именно на их руках кровь людей, заявил председатель Госдумы РИА Новости, 23.12.2025
в мире, украина, сша, киев, джо байден, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал виновных в событиях на Украине

Володин: ЕС, Байден и его сторонники виновны в событиях на Украине

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Евросоюз, бывший президент США Джо Байден и его сторонники виновны в том, что происходит на Украине, именно на их руках кровь людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Кто же все-таки виновен в том, что произошло на Украине? Уважаемые коллеги, учитывая, что мы работаем с национальными парламентами, причем всех стран, хотелось бы, чтобы эта позиция была слышна, и наши коллеги из других стран могли также ее знать. Евросоюз, Байден, его сторонники виновны в том, что происходит на Украине. Именно они виноваты в гибели безвинных пострадавших граждан, именно на их руках кровь людей", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он подчеркнул, что именно они устроили кровавый переворот в Киеве, именно им нести ответственность за происходящее на Украине.
Байден устроил коллапс в мире, заявил Володин
2 декабря, 14:19
