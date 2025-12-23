Рейтинг@Mail.ru
В двух областях Украины около 580 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 23.12.2025
12:29 23.12.2025 (обновлено: 12:30 23.12.2025)
В двух областях Украины около 580 тысяч абонентов остались без света
в мире, украина, ровненская область, тернопольская область, александр коваль, светлана гринчук
В мире, Украина, Ровненская область, Тернопольская область, Александр Коваль, Светлана Гринчук
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Около 300 тысяч потребителей в Ровненской области и 280 тысяч абонентов в Тернопольской области Украины остались без света, сообщают областные военные администрации (ОВА).
"Около 300 тысяч абонентов остались без света", - говорится в сообщении начальника Ровненской ОВА Александра Коваля в его Telegram-канале.
По информации Тернопольской ОВА, по состоянию на 9.25 мск в области от электричества были отключены 280 тысяч потребителей.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
По всей Украине прогремели взрывы
