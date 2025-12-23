https://ria.ru/20251223/ukraina-2064055056.html
В двух областях Украины около 580 тысяч абонентов остались без света
Около 300 тысяч потребителей в Ровненской области и 280 тысяч абонентов в Тернопольской области Украины остались без света, сообщают областные военные... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:29:00+03:00
2025-12-23T12:29:00+03:00
2025-12-23T12:30:00+03:00
в мире
украина
ровненская область
тернопольская область
александр коваль
светлана гринчук
украина
ровненская область
тернопольская область
В мире, Украина, Ровненская область, Тернопольская область, Александр Коваль, Светлана Гринчук
В Ровненской и Тернопольской областях около 580 тыс абонентов остались без света