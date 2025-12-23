В двух областях Украины около 580 тысяч абонентов остались без света

"Около 300 тысяч абонентов остались без света", - говорится в сообщении начальника Ровненской ОВА Александра Коваля в его Telegram-канале.

По информации Тернопольской ОВА, по состоянию на 9.25 мск в области от электричества были отключены 280 тысяч потребителей.