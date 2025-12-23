Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Черкасской области

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Представитель раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии людей в военной форме захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области на Украине, сообщил во вторник союз православных журналистов.
"В городе Чигирин Черкасской области был захвачен храм в честь Казанской иконы Божией Матери Украинской православной церкви… В момент преступления в храме никого не было. Рейдеры срезали замки при помощи болгарки и получили доступ в здание. Захват возглавлял Назарий Засанский, который называет себя капелланом ПЦУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.
По ее информации, представитель ПЦУ прибыл вместе с группой из 50 человек в военной форме.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
