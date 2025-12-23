Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Черкасской области

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Представитель раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии людей в военной форме захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области на Украине, сообщил во вторник союз православных журналистов.

По ее информации, представитель ПЦУ прибыл вместе с группой из 50 человек в военной форме.