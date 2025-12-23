Рейтинг@Mail.ru
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/ukraina-2064002186.html
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 23.12.2025
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей Украины, сообщили в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T08:57:00+03:00
2025-12-23T08:57:00+03:00
в мире
украина
киев
черкасская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7853382211abf5e060bab46a10757f43.jpg
https://ria.ru/20251204/zhiteli-2059772199.html
украина
киев
черкасская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_04dac724f5c5a3e99c43395a58e97339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, черкасская область
В мире, Украина, Киев, Черкасская область
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей Украины, сообщили в министерстве энергетики страны.
«
"В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В каких именно регионах введены аварийные отключения, не уточняется. По информации агентства РБК-Украина, они действуют в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.
Ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что около 400 тысяч потребителей в стране ежедневно остаются без электроснабжения.
Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой 5-10 градусов тепла в квартирах и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
На Украине запросом года в Google стал "график отключения света"
4 декабря, 14:12
 
В миреУкраинаКиевЧеркасская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала