В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей Украины, сообщили в министерстве энергетики страны.
«
"В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В каких именно регионах введены аварийные отключения, не уточняется. По информации агентства РБК-Украина, они действуют в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.
Ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что около 400 тысяч потребителей в стране ежедневно остаются без электроснабжения.
Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой 5-10 градусов тепла в квартирах и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
На Украине запросом года в Google стал "график отключения света"
4 декабря, 14:12