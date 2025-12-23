https://ria.ru/20251223/ukraina-2064001195.html
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2025
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Рогатин в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
В Рогатине на западе Украины прогремели взрывы