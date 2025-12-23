https://ria.ru/20251223/ukraina-2063998495.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее во вторник тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях и некоторых районах Львовской области.
В 7.41 (по мск) сигнал воздушной тревоги распространился на Закарпатскую, Волынскую области и всю территорию Львовской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.