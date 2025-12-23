https://ria.ru/20251223/ukraina-2063993812.html
В Ровно прогремели взрывы
В Ровно прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2025
В Ровно прогремели взрывы
Взрывы произошли в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T06:38:00+03:00
2025-12-23T06:38:00+03:00
2025-12-23T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ровно
россия
украина
рбк (медиагруппа)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ровно
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровно, россия, украина, рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровно, Россия, Украина, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы Украины
В Ровно прогремели взрывы
В Ровно после воздушной тревоги прогремели взрывы