МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский спекулирует на теме выборов стране, чтобы скрыть провалы собственной политики, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
По словам депутата, Зеленский всячески пытается скрыть провалы ВСУ на фронте, экономические и социальные проблемы, а также разрушение государственного управления на Украине.
"Эти вопросы задавать не нужно. Нам предлагают обсуждать выборы. Обсуждать, как Зеленский ездит за границу. Обсуждать комиссии, форматы и процедуры. Это удобная ширма", — заключил Дмитрук.
Накануне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук перечислил четыре условия для проведения президентских выборов. По его словам, он подписал распоряжение о подготовке соответствующего законопроекта.
В начале декабря Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от США и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Москва. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.
Нового украинского президента должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
