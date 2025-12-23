Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025
08:49 23.12.2025
Россиянам рассказали, что делать при виде угроз о терактах в мессенджерах
Россиянам рассказали, что делать при виде угроз о терактах в мессенджерах
Гражданам следует воздержаться от пересылки, публикации или иного распространения материалов в мессенджере, содержащих угрозы совершения взрывов и захвата... РИА Новости, 23.12.2025
2025
Россиянам рассказали, что делать при виде угроз о терактах в мессенджерах

МВД советует россиянам не пересылать сообщения в мессенджерах об угрозе терактов

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гражданам следует воздержаться от пересылки, публикации или иного распространения материалов в мессенджере, содержащих угрозы совершения взрывов и захвата заложников, так как это способствует распространению дезинформации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В случае обнаружения подобного контента необходимо сохранять спокойствие. Подавляющее большинство таких сообщений не связано с реальными угрозами. Также следует воздержаться от пересылки, публикации или иного распространения подобных материалов, так как это способствует распространению дезинформации", - написала она в Telegram-канале.
Кроме того, Волк отмечает, что сведения о выявленных сообщениях надо незамедлительно направить в правоохранительные органы.
"Также сообщить о нарушении можно через функцию платформы, на которую вы получили сообщение. Для этого надо открыть канал, нажать на значок "три точки", выбрать "пожаловаться" и указать категорию "насилие или угрозы", - подчеркнула официальный представитель МВД России.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Telegram-канал с угрозами терактов заблокирован в Дагестане
6 мая, 13:13
 
Ирина Волк Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
