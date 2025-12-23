Россиянам рассказали, что делать при виде угроз о терактах в мессенджерах

"В случае обнаружения подобного контента необходимо сохранять спокойствие. Подавляющее большинство таких сообщений не связано с реальными угрозами. Также следует воздержаться от пересылки, публикации или иного распространения подобных материалов, так как это способствует распространению дезинформации", - написала она в Telegram-канале.

Кроме того, Волк отмечает, что сведения о выявленных сообщениях надо незамедлительно направить в правоохранительные органы.

"Также сообщить о нарушении можно через функцию платформы, на которую вы получили сообщение. Для этого надо открыть канал, нажать на значок "три точки", выбрать "пожаловаться" и указать категорию "насилие или угрозы", - подчеркнула официальный представитель МВД России.