В Николаевской области при ударе по аэродрому ВСУ поражен склад с ракетами
В Николаевской области при ударе по аэродрому ВСУ поражен склад с ракетами - РИА Новости, 23.12.2025
В Николаевской области при ударе по аэродрому ВСУ поражен склад с ракетами
Склад с ракетами ВСУ поражен при ночном ударе по аэродрому Вознесенска Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 23.12.2025
В Николаевской области при ударе по аэродрому ВСУ поражен склад с ракетами
