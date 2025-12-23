Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта личность серийного убийцы Зодиака, орудовавшего в Калифорнии
14:02 23.12.2025 (обновлено: 15:37 23.12.2025)
Раскрыта личность серийного убийцы Зодиака, орудовавшего в Калифорнии
Раскрыта личность серийного убийцы Зодиака, орудовавшего в Калифорнии - РИА Новости, 23.12.2025
Раскрыта личность серийного убийцы Зодиака, орудовавшего в Калифорнии
В США установили личность орудовавшего в Калифорнии серийного убийцы, известного как Зодиак, пишет Daily Mail. РИА Новости, 23.12.2025
в мире
В мире, Калифорния, Чикаго, Лос-Анджелес, США
Раскрыта личность серийного убийцы Зодиака, орудовавшего в Калифорнии

Daily Mail: Зодиак и убийца "Черной Георгины" оказались одним человеком

© Фото : Alex Baber / C.C.C.O.A. Марвин Марголис
Марвин Марголис - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Alex Baber / C.C.C.O.A.
Марвин Марголис
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В США установили личность орудовавшего в Калифорнии серийного убийцы, известного как Зодиак, пишет Daily Mail.
«
"Новое расследование пришло к выводу, что серийный убийца Зодиак и убийца "Черной Георгины" — один и тот же человек. <...> Его имя — Марвин Марголис", — говорится в статье со ссылкой на главу частного агентства Cold Case Consultants of America Алекса Бейбера.
© Фото : SFPDОриентировка на серийного убийцу Зодиака
Ориентировка на серийного убийцу Зодиака - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : SFPD
Ориентировка на серийного убийцу Зодиака
Он утверждает, что смог расшифровать два письма Зодиака в полицию, известные как Z13 и Z32. Это помогло ему получить информацию о настоящем имени убийцы и его причастности к убийству "Черной Георгины". Во время расследования Бейбер выявил, что у преступника должен был быть опыт хирурга и военного, знакомого с шифрованием. Детектив также учел, что в арсенале Зодиака был штык времен Второй мировой войны, а Элизабет Шорт была ему знакома.
По данным, приводимым газетой и Бейбером, Марвин Марголис родился в 1925 году в Чикаго. В 1943-м его призвали в ВМС, где он обучился стрельбе и хирургии, будучи санитаром на флоте. Во время службы на тихоокеанском театре военных действий он получил ранение и психическое расстройство.
После демобилизации Марголис, которому на службе не раз отказывали в переводе в отряд хирургов, поступил на обучение медицинскому делу, где, кроме прочего, выполнял вскрытие тел. С войны он также привез трофейный японский штык.
Когда в 1947 году Марголис попал в список из 22 подозреваемых в убийстве Элизабет Шорт (с которой, как утверждается, состоял в непродолжительных отношениях), он покинул Лос-Анджелес и сменил фамилию на Меррилл. В Калифорнию мужчина вернулся только в 1960-х годах.
Бейбер также отметил, что в последние годы жизни Марголис-Меррил нарисовал изображение женщины по имени Элизабет, спрятав на листе бумаги подпись "Зодиак". По мнению детектива, это можно расценивать как признание в убийстве "Черной Георгины". Он добавил, что все собранные им в рамках дела записки и рисунки направлены на экспертизу для сравнения почерка, и выразил уверенность, что у полиции не будет выбора, кроме как вновь открыть забытые дела.
«
"Это неоспоримо. Чисто математически невозможно, чтобы это был не он. <...> Когда все это окажется у них перед лицом, они не смогут ничего отрицать", — заключил Бейбер в комментарии газете.
Зодиак терроризировал Северную Калифорнию в конце 1960-х — начале 1970-х. Он взял на себя вину за убийство 37 человек, правоохранители доказали его причастность лишь к семи. Убийство Элизабет Шорт также произошло в Калифорнии, но еще в 1947 году, и получило широкую огласку из-за особой жестокости.
Известность преступник получил после того, как стал отправлять в редакции газет Сан-Франциско послания, в которых брал на себя ответственность за преступления и угрожал совершить новые. Зодиаком его прозвали из-за того, что подписывал письма значком в виде перечеркнутой окружности. Часть посланий представляют собой криптограммы, прочесть их удалось только много лет спустя.
