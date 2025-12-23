Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт исполнил желание школьника из Тюмени, обратившегося к Путину - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 23.12.2025 (обновлено: 14:05 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/tyumen-2064085120.html
Народный фронт исполнил желание школьника из Тюмени, обратившегося к Путину
Народный фронт исполнил желание школьника из Тюмени, обратившегося к Путину - РИА Новости, 23.12.2025
Народный фронт исполнил желание школьника из Тюмени, обратившегося к Путину
Представители "Народного фронта" в Тюмени вручили 11-летнему школьнику мобильный телефон после того, как он в обращении на прямую линию попросил у президента... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:03:00+03:00
2025-12-23T14:05:00+03:00
тюмень
тюменская область
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064081716_0:3:1200:678_1920x0_80_0_0_ab59fcf09ef5742d6c7d2271b4b3985e.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062556154.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064081716_213:0:1117:678_1920x0_80_0_0_1c4d3669d5c757c47ffec663fbb204e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюмень, тюменская область, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Тюмень, Тюменская область, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Народный фронт исполнил желание школьника из Тюмени, обратившегося к Путину

Народный фронт подарил школьнику из Тюмени телефон после его обращения к Путину

© Народный фронт | Тюменская область/TelegramНародный фронт исполнил мечту 11-летнего мальчика Семёна
Народный фронт исполнил мечту 11-летнего мальчика Семёна - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Народный фронт | Тюменская область/Telegram
Народный фронт исполнил мечту 11-летнего мальчика Семёна
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 23 дек - РИА Новости. Представители "Народного фронта" в Тюмени вручили 11-летнему школьнику мобильный телефон после того, как он в обращении на прямую линию попросил у президента Владимира Путина телефон для учебы, сообщается в Telegram-канале "Народного фронта" в Тюменской области.
"Когда в школе у Сёмы был дистант, он не мог посещать онлайн-уроки - старый телефон просто не справлялся. Тогда Сёма стал мечтать о гаджете. Но его семье такие подарки не по карману... И тогда мальчик решил написать на прямую линию президенту. Он не надеялся, что его письмо заметят - просто отправил его в мессенджере Max. "Народный фронт" обратил внимание на обращение Семёна и исполнил его мечту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчику 11 лет, папы нет, мама от него отказалась. Воспитывает его родная тётя, которая заменяет ему маму.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию
17 декабря, 10:19
 
ТюменьТюменская областьВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала