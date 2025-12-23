Народный фронт исполнил желание школьника из Тюмени, обратившегося к Путину

"Когда в школе у Сёмы был дистант, он не мог посещать онлайн-уроки - старый телефон просто не справлялся. Тогда Сёма стал мечтать о гаджете. Но его семье такие подарки не по карману... И тогда мальчик решил написать на прямую линию президенту. Он не надеялся, что его письмо заметят - просто отправил его в мессенджере Max. "Народный фронт" обратил внимание на обращение Семёна и исполнил его мечту", - говорится в сообщении.