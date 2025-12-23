Туроператоры назвали среднюю цену поездки за границу в Новый год

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Средняя стоимость тура на новогодние каникулы за границу составляет 150-200 тысяч рублей на человека, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции во вторник.

Она отметила, что речь идет о туре на 8-10 дней с размещением в четырехзвездочном отеле. Если размещение в пятизвездном отеле, то стоимость будет выше - в среднем 250 тысяч рублей на 8-10 дней.