Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Турции подтвердил, что начальник Генштаба Ливии был на борту - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 23.12.2025 (обновлено: 22:42 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/turtsiya-2064197952.html
Глава МВД Турции подтвердил, что начальник Генштаба Ливии был на борту
Глава МВД Турции подтвердил, что начальник Генштаба Ливии был на борту - РИА Новости, 23.12.2025
Глава МВД Турции подтвердил, что начальник Генштаба Ливии был на борту
Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары, сообщил министр внутренних дел Турции Али... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T22:18:00+03:00
2025-12-23T22:42:00+03:00
турция
в мире
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878027_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_2634e9cbaa478c139663ae02b1457c21.jpg
https://ria.ru/20251223/ankara-2064198082.html
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878027_14:0:1834:1365_1920x0_80_0_0_3706681ded20735482a89280a069cd2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, в мире, анкара (провинция)
Турция, В мире, Анкара (провинция)
Глава МВД Турции подтвердил, что начальник Генштаба Ливии был на борту

Глава МВД Турции: начальник генштаба Ливии был на борту пропавшего самолета

© Фото : General Staff of the Libyan ArmyГлава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад
Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : General Staff of the Libyan Army
Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 23 дек - РИА Новости. Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"Сегодня в 20.52 (совпадает с мск - ред.) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана (провинции Анкара - ред.), но затем не удалось вновь связаться с лайнером. На борту самолета пять пассажиров, в том числе глава генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад", - сообщил Ерликая в соцсети X.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
СМИ сообщили о взрыве у аэропорта Эсенбога в Анкаре
Вчера, 22:20
 
ТурцияВ миреАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала