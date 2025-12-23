Рейтинг@Mail.ru
14:58 23.12.2025
Турсектор Антальи ожидает снижения цен на отдых летом
Турсектор Антальи ожидает снижения цен на отдых летом
турция, анталья (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Турсектор Антальи ожидает снижения цен на отдых летом

АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Цены на отдых в Турции в предстоящий летний сезон могут снизиться по сравнению с текущим годом, если в стране продолжится процесс дезинфляции, сообщил РИА Новости представитель туристического сектора курортной Антальи.
По его словам, снижение цен возможно при сохранении дезинфляционных тенденций в экономике.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россияне не пострадали от проблем с расчетами с Турцией, сообщил источник
Вчера, 13:09
"Такой сценарий будет благоприятным как для рынка, так и для самих туристов. Мы надеемся, что в предстоящий сезон стоимость отдыха действительно окажется ниже", - сказал собеседник агентства.
Российские туристы на фоне высоких цен на отдых в Турции выбирают более бюджетные варианты и сокращают длительность пребывания, что отражается на туристической индустрии, заявил ранее РИА Новости Мехмет Уста Бильгинер, владелец одного из самых известных курортных отелей Антальи.
Прогноз по турпотоку из России в Турцию скорректирован, этим летом он составит 2,7-2,75 миллиона визитов против 3,1 миллиона прогнозировавшихся ранее, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России.
Пассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Россияне совершили максимальное с 2021 года количество поездок в Турцию
8 ноября, 07:04
Годовая инфляция в Турции, как ожидается, составит около 31%, что превысит прогнозы правительства и Центрального банка республики, сообщила во вторник турецкая газета Dünya. Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году, при этом планируется снизить инфляцию ниже 20%, заявил ранее вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
По последним данным Института статистики (TUIK), годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,07% по итогам ноября с 32,87% месяцем ранее. Независимая исследовательская группа ENAG оценила ноябрьский рост индекса потребительских цен в 2,13%, а годовой показатель - в 56,82%.
Анталья - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ подсчитали, насколько выросли цены на жилье в Турции за 15 лет
17 декабря, 11:08
 
ТуризмТурцияАнталья (провинция)РоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
