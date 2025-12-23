Турсектор Антальи ожидает снижения цен на отдых летом

АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Цены на отдых в Турции в предстоящий летний сезон могут снизиться по сравнению с текущим годом, если в стране продолжится процесс дезинфляции, сообщил РИА Новости представитель туристического сектора курортной Антальи.

По его словам, снижение цен возможно при сохранении дезинфляционных тенденций в экономике.

"Такой сценарий будет благоприятным как для рынка, так и для самих туристов. Мы надеемся, что в предстоящий сезон стоимость отдыха действительно окажется ниже", - сказал собеседник агентства.

Российские туристы на фоне высоких цен на отдых в Турции выбирают более бюджетные варианты и сокращают длительность пребывания, что отражается на туристической индустрии, заявил ранее РИА Новости Мехмет Уста Бильгинер, владелец одного из самых известных курортных отелей Антальи

Прогноз по турпотоку из России в Турцию скорректирован, этим летом он составит 2,7-2,75 миллиона визитов против 3,1 миллиона прогнозировавшихся ранее, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России

Годовая инфляция в Турции, как ожидается, составит около 31%, что превысит прогнозы правительства и Центрального банка республики, сообщила во вторник турецкая газета Dünya. Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году, при этом планируется снизить инфляцию ниже 20%, заявил ранее вице-президент республики Джевдет Йылмаз.