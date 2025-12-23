https://ria.ru/20251223/turtsiya-2064099981.html
Турсектор Антальи ожидает снижения цен на отдых летом
Турсектор Антальи ожидает снижения цен на отдых летом - РИА Новости, 23.12.2025
Турсектор Антальи ожидает снижения цен на отдых летом
Цены на отдых в Турции в предстоящий летний сезон могут снизиться по сравнению с текущим годом, если в стране продолжится процесс дезинфляции, сообщил РИА... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:58:00+03:00
2025-12-23T14:58:00+03:00
2025-12-23T14:58:00+03:00
туризм
турция
анталья (провинция)
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_5d30872003e3092552964ca8181060ed.jpg
https://ria.ru/20251223/istochnik-2064066677.html
https://ria.ru/20251108/rossijane-2053598378.html
https://ria.ru/20251217/turtsija-2062569102.html
турция
анталья (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_f641111f76543fb58b5a116e7a6766b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анталья (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Турция, Анталья (провинция), Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Турсектор Антальи ожидает снижения цен на отдых летом
РИА Новости: цены на отдых в Турции в предстоящий летний сезон могут снизиться
АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Цены на отдых в Турции в предстоящий летний сезон могут снизиться по сравнению с текущим годом, если в стране продолжится процесс дезинфляции, сообщил РИА Новости представитель туристического сектора курортной Антальи.
По его словам, снижение цен возможно при сохранении дезинфляционных тенденций в экономике.
"Такой сценарий будет благоприятным как для рынка, так и для самих туристов. Мы надеемся, что в предстоящий сезон стоимость отдыха действительно окажется ниже", - сказал собеседник агентства.
Российские туристы на фоне высоких цен на отдых в Турции
выбирают более бюджетные варианты и сокращают длительность пребывания, что отражается на туристической индустрии, заявил ранее РИА Новости Мехмет Уста Бильгинер, владелец одного из самых известных курортных отелей Антальи
.
Прогноз по турпотоку из России
в Турцию скорректирован, этим летом он составит 2,7-2,75 миллиона визитов против 3,1 миллиона прогнозировавшихся ранее, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России
.
Годовая инфляция в Турции, как ожидается, составит около 31%, что превысит прогнозы правительства и Центрального банка республики, сообщила во вторник турецкая газета Dünya. Власти Турции прогнозируют рост экономики на уровне 3,9% в 2026 году, при этом планируется снизить инфляцию ниже 20%, заявил ранее вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
По последним данным Института статистики (TUIK), годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,07% по итогам ноября с 32,87% месяцем ранее. Независимая исследовательская группа ENAG оценила ноябрьский рост индекса потребительских цен в 2,13%, а годовой показатель - в 56,82%.