В Турции заявили о стремлении США к сближению с Россией - РИА Новости, 23.12.2025
05:38 23.12.2025
В Турции заявили о стремлении США к сближению с Россией
АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа быстро дистанцируется от Европы и стремится к контролируемому сближению с Россией, заявил РИА Новости турецкий исследователь американской политики Нихат Кескин.
Россия и США обсуждают в том числе архитектуру безопасности на европейском направлении, но Европе в этом диалоге места нет, заявил ранее РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Вашингтон ускоренно отдаляется от Европы, параллельно выстраивая ограниченное сближение с Москвой и наращивая поддержку Израиля", - заявил эксперт.
По оценке собеседника агентства, в последнее время предпринимаются активные попытки втянуть Анкару в конфликт с помощью провокаций, операций под ложным флагом и скрытого давления, в том числе через инциденты с беспилотниками в Черном море.
Кескин также обратил внимание на процессы, происходящие в Сирии под лозунгами "нового открытия". По его мнению, эти шаги несут значительные риски и вместо стратегических выгод усиливают внутреннюю поляризацию в Турции.
В то же время руководство Европейского союза, по оценке Кескина, все больше отрывается от собственных обществ и, представляя интересы глобального финансового капитала, стремится любыми способами продлить конфликт на Украине и вовлечь в него Турцию.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу, назвав подобные утверждения попыткой подорвать усилия США по достижению мира на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
