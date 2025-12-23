https://ria.ru/20251223/tsik-2064104713.html
ЦИК планирует содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Центризбирком РФ будет делать все возможное, чтобы содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах, к таким кандидатам особое внимание, заявила
председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"На прошедших выборах, хотя это были региональные выборы, уже было избрано свыше тысячи участников СВО в разных регионах. Мы намерены делать все возможное для того, чтобы максимально содействовать всем тем, кто увидел в себе призвание идти во власть, что-то менять", - сказал она в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Памфиловой
, в России
существует большой запрос на справедливость, и именно участники и ветераны СВО готовы "менять страну к лучшему".
"Я все время говорю своим коллегам, чтобы максимально внимательно относились к ним, и к избирателям, и к нашим коллегам - участниками СВО, и к тем кандидатам, которые намерены будут идти на выборы", - добавила глава ЦИК России.