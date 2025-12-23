Рейтинг@Mail.ru
ЦИК планирует содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/tsik-2064104713.html
ЦИК планирует содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах
ЦИК планирует содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах - РИА Новости, 23.12.2025
ЦИК планирует содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах
Центризбирком РФ будет делать все возможное, чтобы содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах, к таким кандидатам особое внимание, заявила... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:19:00+03:00
2025-12-23T15:19:00+03:00
общество
россия
элла памфилова
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155847/41/1558474146_0:136:2813:1718_1920x0_80_0_0_1f3c1886760fc5a0a5d7e9d137f532ba.jpg
https://ria.ru/20251215/yakushev-2062127331.html
https://ria.ru/20251223/gosduma-2064056870.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155847/41/1558474146_171:0:2643:1854_1920x0_80_0_0_eb9fca3dcd3273d1924e2382a09fb068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, элла памфилова, цик рф
Общество, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК планирует содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах

Памфилова пообещала содействовать желающим участвовать в выборах участникам СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГерб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Герб Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Центризбирком РФ будет делать все возможное, чтобы содействовать участникам СВО, желающим участвовать в выборах, к таким кандидатам особое внимание, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"На прошедших выборах, хотя это были региональные выборы, уже было избрано свыше тысячи участников СВО в разных регионах. Мы намерены делать все возможное для того, чтобы максимально содействовать всем тем, кто увидел в себе призвание идти во власть, что-то менять", - сказал она в интервью телеканалу "Россия 24".
Президент Владимир Путин и секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
15 декабря, 13:50
По словам Памфиловой, в России существует большой запрос на справедливость, и именно участники и ветераны СВО готовы "менять страну к лучшему".
"Я все время говорю своим коллегам, чтобы максимально внимательно относились к ним, и к избирателям, и к нашим коллегам - участниками СВО, и к тем кандидатам, которые намерены будут идти на выборы", - добавила глава ЦИК России.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Госдума за год приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО
Вчера, 12:34
 
ОбществоРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала