ЦБ назвал сроки подготовки для законодательной базы концепции криптовалют
14:54 23.12.2025 (обновлено: 14:58 23.12.2025)
ЦБ назвал сроки подготовки для законодательной базы концепции криптовалют
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Концепция по регулированию криптовалют в РФ предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года, сообщает Банк России.
"Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - говорится в сообщении регулятора.
