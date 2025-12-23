ЦБ назвал сроки подготовки для законодательной базы концепции криптовалют

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Концепция по регулированию криптовалют в РФ предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года, сообщает Банк России.

"Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - говорится в сообщении регулятора.