ЦБ назвал сроки подготовки для законодательной базы концепции криптовалют
ЦБ назвал сроки подготовки для законодательной базы концепции криптовалют - РИА Новости, 23.12.2025
ЦБ назвал сроки подготовки для законодательной базы концепции криптовалют
Концепция по регулированию криптовалют в РФ предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года, сообщает Банк России. РИА Новости, 23.12.2025
ЦБ назвал сроки подготовки для законодательной базы концепции криптовалют
ЦБ: концепция по регулированию криптовалют будет готовиться до 1 июля 2026 г