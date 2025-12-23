Рейтинг@Mail.ru
ЦБ предложил урегулировать деятельность посредников на рынке криптовалют
14:53 23.12.2025 (обновлено: 15:22 23.12.2025)
ЦБ предложил урегулировать деятельность посредников на рынке криптовалют
Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют планируется ввести с 1 июля 2027 года, говорится в сообщении Банка России. РИА Новости, 23.12.2025
центральный банк рф (цб рф), экономика, криптовалюта, правительство рф
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Криптовалюта, Правительство РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют планируется ввести с 1 июля 2027 года, говорится в сообщении Банка России.
Ранее во вторник ЦБ сообщил, что подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства в этой сфере.
"С 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - сказано в пресс-релизе регулятора.
Согласно Уголовному кодексу, за занятие нелегальной банковской деятельностью суд может назначить штраф в 100-300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет. Также осужденного могут направить на принудительные работы на срок до четырех лет или в тюрьму до четырех лет.
Если же этим занималась организованная группа и были получены крупные доходы, то преступление наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаКриптовалютаПравительство РФ
 
 
