ЦБ предложил урегулировать деятельность посредников на рынке криптовалют
ЦБ предложил урегулировать деятельность посредников на рынке криптовалют - РИА Новости, 23.12.2025
ЦБ предложил урегулировать деятельность посредников на рынке криптовалют
Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют планируется ввести с 1 июля 2027 года, говорится в сообщении Банка России.
2025-12-23T14:53:00+03:00
2025-12-23T14:53:00+03:00
2025-12-23T15:22:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
криптовалюта
правительство рф
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют планируется ввести с 1 июля 2027 года, говорится
в сообщении Банка России.
Ранее во вторник ЦБ
сообщил, что подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства в этой сфере.
"С 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - сказано в пресс-релизе регулятора.
Согласно Уголовному кодексу, за занятие нелегальной банковской деятельностью суд может назначить штраф в 100-300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет. Также осужденного могут направить на принудительные работы на срок до четырех лет или в тюрьму до четырех лет.
Если же этим занималась организованная группа и были получены крупные доходы, то преступление наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.