https://ria.ru/20251223/tsb-2064098214.html
ЦБ предложил признать стейблкоины валютными ценностями
ЦБ предложил признать стейблкоины валютными ценностями - РИА Новости, 23.12.2025
ЦБ предложил признать стейблкоины валютными ценностями
Банк России предложил признать цифровые валюты и стейблкойны валютными ценностями, при этом ими нельзя будет расплачиваться внутри страны, говорится в сообщении РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:51:00+03:00
2025-12-23T14:51:00+03:00
2025-12-23T15:05:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20251223/tsb-2064098727.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ предложил признать стейблкоины валютными ценностями
Банк РФ предложил признать цифровые валюты и стейблкоины валютными ценностями