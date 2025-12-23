https://ria.ru/20251223/tsb-2064098120.html
ЦБ предложил лимит на покупку инвесторами криптовалюты
Банк России предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать... РИА Новости, 23.12.2025
2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Банк России предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать свои правила, говорится
в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
"Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита - не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника", - сообщили в ЦБ
.
При этом регулятор отметил, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты без ограничений по объемам сделок, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Исключение - анонимные криптовалюты, то есть те, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.
"Совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами", - добавили в ЦБ.