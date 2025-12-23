Рейтинг@Mail.ru
ЦБ направил правительству предложения по регулированию криптовалют
14:47 23.12.2025 (обновлено: 15:15 23.12.2025)
ЦБ направил правительству предложения по регулированию криптовалют
ЦБ направил правительству предложения по регулированию криптовалют
2025
Вид на здание Банка России
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ЦБ РФ подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства о криптовалюте, следует из сообщения регулятора.
"Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке... Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в правительство", - говорится в сообщении.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ЦБ подготовил концепцию регулирования криптовалют
