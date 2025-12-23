https://ria.ru/20251223/tsb-2064097383.html
ЦБ направил правительству предложения по регулированию криптовалют
ЦБ направил правительству предложения по регулированию криптовалют
ЦБ РФ подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения по изменению законодательства о криптовалюте, РИА Новости, 23.12.2025
