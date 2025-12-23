Рейтинг@Mail.ru
Банк России рассмотрит возможность страхования электронных кошельков - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/tsb-2064045505.html
Банк России рассмотрит возможность страхования электронных кошельков
Банк России рассмотрит возможность страхования электронных кошельков - РИА Новости, 23.12.2025
Банк России рассмотрит возможность страхования электронных кошельков
Банк России подумает над возможностью участия в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, говорится в документе "Основные направления... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:08:00+03:00
2025-12-23T12:08:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
страхование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/23/1548002336_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_615a01e1540af83503b527e51f0e2d3e.jpg
https://ria.ru/20251218/aktivy-2062930431.html
https://ria.ru/20251221/banki-2063600332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/23/1548002336_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_b37dae0e020ca875117c28a3f8a62820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), страхование
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Страхование
Банк России рассмотрит возможность страхования электронных кошельков

ЦБ рассмотрит возможность страхования электронных кошельков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Банк России подумает над возможностью участия в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, говорится в документе "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ.
В документе сообщается, что одним из направлений деятельности Банка России на страховом рынке останется развитие регулирования отдельных видов страхования с целью повышения их клиентской ценности.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ЦБ намерен взыскать убытки с европейских банков, заблокировавших активы
18 декабря, 14:45
"В целях защиты прав вкладчиков также будет проработана возможность страхования в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, распоряжение которыми осуществляется с использованием персонифицированных электронных средств платежа", - говорится в материалах.
Банк России также в наступающем году собирается продолжит совершенствовать механизм возмещения вреда потерпевшему в ОСАГО, где планируется обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя, четкий и понятный порядок действий сторон с целью осуществления быстрого и качественного ремонта поврежденного транспортного средства.
"В зоне постоянного контроля Банка России останутся вмененные виды страхования – совместно с Минфином России и другими профильными ведомствами будет продолжаться работа по уточнению условий вмененного страхования в отдельных сферах хозяйственной деятельности, в том числе с учетом специфики регулирования и контроля данных видов хозяйственной деятельности", - уточняется в документе.
В долгосрочной перспективе это будет способствовать повышению доверия к рынку страхования, заключается там.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Российские банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег
21 декабря, 07:25
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Страхование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала