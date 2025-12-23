https://ria.ru/20251223/tsb-2064045505.html
Банк России рассмотрит возможность страхования электронных кошельков
Банк России рассмотрит возможность страхования электронных кошельков - РИА Новости, 23.12.2025
Банк России рассмотрит возможность страхования электронных кошельков
Банк России подумает над возможностью участия в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, говорится в документе "Основные направления... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:08:00+03:00
2025-12-23T12:08:00+03:00
2025-12-23T12:08:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
страхование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/23/1548002336_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_615a01e1540af83503b527e51f0e2d3e.jpg
https://ria.ru/20251218/aktivy-2062930431.html
https://ria.ru/20251221/banki-2063600332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/23/1548002336_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_b37dae0e020ca875117c28a3f8a62820.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), страхование
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Страхование
Банк России рассмотрит возможность страхования электронных кошельков
ЦБ рассмотрит возможность страхования электронных кошельков
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Банк России подумает над возможностью участия в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, говорится
в документе "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ.
В документе сообщается, что одним из направлений деятельности Банка России на страховом рынке останется развитие регулирования отдельных видов страхования с целью повышения их клиентской ценности.
"В целях защиты прав вкладчиков также будет проработана возможность страхования в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, распоряжение которыми осуществляется с использованием персонифицированных электронных средств платежа", - говорится в материалах.
Банк России также в наступающем году собирается продолжит совершенствовать механизм возмещения вреда потерпевшему в ОСАГО, где планируется обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя, четкий и понятный порядок действий сторон с целью осуществления быстрого и качественного ремонта поврежденного транспортного средства.
"В зоне постоянного контроля Банка России останутся вмененные виды страхования – совместно с Минфином России
и другими профильными ведомствами будет продолжаться работа по уточнению условий вмененного страхования в отдельных сферах хозяйственной деятельности, в том числе с учетом специфики регулирования и контроля данных видов хозяйственной деятельности", - уточняется в документе.
В долгосрочной перспективе это будет способствовать повышению доверия к рынку страхования, заключается там.