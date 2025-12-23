Банк России рассмотрит возможность страхования электронных кошельков

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Банк России подумает над возможностью участия в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, Банк России подумает над возможностью участия в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, говорится в документе "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ.

В документе сообщается, что одним из направлений деятельности Банка России на страховом рынке останется развитие регулирования отдельных видов страхования с целью повышения их клиентской ценности.

"В целях защиты прав вкладчиков также будет проработана возможность страхования в системе страхования вкладов электронных денежных средств граждан, распоряжение которыми осуществляется с использованием персонифицированных электронных средств платежа", - говорится в материалах.

Банк России также в наступающем году собирается продолжит совершенствовать механизм возмещения вреда потерпевшему в ОСАГО, где планируется обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя, четкий и понятный порядок действий сторон с целью осуществления быстрого и качественного ремонта поврежденного транспортного средства.

"В зоне постоянного контроля Банка России останутся вмененные виды страхования – совместно с Минфином России и другими профильными ведомствами будет продолжаться работа по уточнению условий вмененного страхования в отдельных сферах хозяйственной деятельности, в том числе с учетом специфики регулирования и контроля данных видов хозяйственной деятельности", - уточняется в документе.