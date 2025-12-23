https://ria.ru/20251223/tramp-2064192829.html
Трамп рассказал, что должен будет сделать новый глава ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил, что новый глава Федеральной резервной системы (ФРС) должен будет соглашаться с ним по вопросу ключевой ставки и снижать ее. РИА Новости, 23.12.2025
