Трамп рассказал, что должен будет сделать новый глава ФРС
21:08 23.12.2025 (обновлено: 21:18 23.12.2025)
Трамп рассказал, что должен будет сделать новый глава ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил, что новый глава Федеральной резервной системы (ФРС) должен будет соглашаться с ним по вопросу ключевой ставки и снижать ее. РИА Новости, 23.12.2025
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новый глава Федеральной резервной системы (ФРС) должен будет соглашаться с ним по вопросу ключевой ставки и снижать ее.
"Я хочу от своего нового руководителя ФРС снижения процентных ставок, если рынок чувствует себя хорошо, а не разрушения рынка без какой-либо причины", - написал президент США в своей соцсети Тruth Social.
По словам президента, "инфляция сама о себе позаботится".
"Если нет, мы всегда можем повысить процентные ставки, когда придет подходящее время", - написал Трамп.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла завершаются в мае 2026 года. Трамп называет его "запоздавшим" за слишком медленное снижение ставок. Президент США требовал от Пауэлла уйти в отставку с первого месяца на должности, но не увольнял его, поскольку, как считают эксперты, такой шаг плохо сказался бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп заявил, что любой, кто c ним не согласен, не станет главой ФРС
Вчера, 21:03
 
Федеральная резервная система СШАВ миреДональд ТрампСША
 
 
