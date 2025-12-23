Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что любой, кто c ним не согласен, не станет главой ФРС
21:03 23.12.2025 (обновлено: 21:10 23.12.2025)
Трамп заявил, что любой, кто c ним не согласен, не станет главой ФРС
Трамп заявил, что любой, кто c ним не согласен, не станет главой ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что любой, кто с ним не согласен, никогда не будет возглавлять Федеральную резервную систему (ФРС) США. РИА Новости, 23.12.2025
Трамп заявил, что любой, кто c ним не согласен, не станет главой ФРС

Трамп заявил, что любой, кто c ним не согласен, никогда не станет главой ФРС

© AP Photo / Doug Mills
Выступление Дональда Трампа
© AP Photo / Doug Mills
Выступление Дональда Трампа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что любой, кто с ним не согласен, никогда не будет возглавлять Федеральную резервную систему (ФРС) США.
"Соединенные Штаты должны быть вознаграждены за успех, а не унижены им. Любой, кто не согласен со мной, никогда не станет председателем ФРС!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
