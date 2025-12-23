https://ria.ru/20251223/tramp-2064191910.html
Трамп заявил, что любой, кто c ним не согласен, не станет главой ФРС
Трамп заявил, что любой, кто c ним не согласен, не станет главой ФРС - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп заявил, что любой, кто c ним не согласен, не станет главой ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что любой, кто с ним не согласен, никогда не будет возглавлять Федеральную резервную систему (ФРС) США. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:03:00+03:00
2025-12-23T21:03:00+03:00
2025-12-23T21:10:00+03:00
в мире
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa7a3f995909322a9d0743f0a9e453c.jpg
https://ria.ru/20251223/tramp-2064192829.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b0cb27763f893181c3fb1b87ae7dd287.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, федеральная резервная система сша
В мире, Федеральная резервная система США
Трамп заявил, что любой, кто c ним не согласен, не станет главой ФРС
Трамп заявил, что любой, кто c ним не согласен, никогда не станет главой ФРС