В акциях против Трампа выпрашивают по пять долларов

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Организаторы акций No Kings ("Нет королей") против президента США Дональда Трампа, в финансировании которых американский лидер обвиняет миллиардера Джорджа Сороса, выпрашивают по пять долларов у сторонников.
Трамп ранее предупреждал, что проверяет информацию о привлечении Соросом средств на кампанию против нынешней администрации и обещал расследовать его деятельность. Участников акций президент называл профессиональными агитаторами, подвергая сомнению искренность протестующих.
"Внесете ли вы свой вклад в пять долларов в месяц?" - обращаются организаторы протестов к сторонникам в электронной рассылке, с текстом которой ознакомилось РИА Новости.
Деньги организация MoveOn обещает потратить на "массовую мобилизацию движения", задачей которого будет "остановить тиранию Трампа".
Авторы послания напоминают о двух акциях "Нет королям" в июне и октябре, в которых по всей стране якобы участвовали 5-7 миллионов человек. Вероятно, рассылку получило большинство из них.
Организаторы протестов обещают провести третий марш против Трампа в 2026 году и вывести на улицы "больше людей, чем когда-либо".
По расчетам организаторов, для успеха следующей акции нужно 12 миллионов участников. "Около 3,5% населения, потому что история показывает, столько требуется для свержения диктатуры", - говорится в письме.
Точной даты предстоящей акции в письме с просьбой о ежемесячных пожертвованиях не приводится.
Американские СМИ сообщали, что фонд Сороса Open Society Foundations ("Открытое общество", признан нежелательным в России) выделил миллионы долларов в виде грантов организации, которая стоит за масштабными акциями против президента США.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
