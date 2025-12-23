https://ria.ru/20251223/tramp-2064004881.html
Трамп назвал NYT угрозой национальной безопасности
Трамп назвал NYT угрозой национальной безопасности - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп назвал NYT угрозой национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп назвал газету New York Times угрозой национальной безопасности, обвинив ее в распространении ложной информации.
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал газету New York Times угрозой национальной безопасности, обвинив ее в распространении ложной информации.
"Терпящая неудачи New York Times и их ложь и намеренные искажения представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны", - написал Трамп
в соцсети Truth Social.
Американский лидер обвинил издание в радикально левом безумии. Он подчеркнул, что искажающим правду статьям газеты должен быть положен конец.
"Она (газета - ред.) - это настоящий враг народа!", - подчеркнул Трамп.
Трамп уже называл издание "врагом народа" в конце ноября после того, как оно выпустило репортаж о состоянии его здоровья.