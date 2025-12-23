https://ria.ru/20251223/tramp-2063991516.html
Трамп объявил о создании новых боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве боевых кораблей нового класса.
2025-12-23T01:45:00+03:00
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве боевых кораблей нового класса.
«
"Великая честь для меня как Верховного главнокомандующего объявить, что я одобрил план для ВМС начать создание двух новых очень больших, самых больших из построенных, боевых кораблей", — сказал он, выступая в имении Мар-а-Лаго во Флориде.
По словам американского лидера, корабли класса "Трамп" в сто раз превзойдут существующие по боевой мощи. Они смогут нести ядерное оружие, будут оснащены лазерами и гиперзвуковыми ракетами.
Глава Белого дома пообещал закончить работы через 2,5 года, на программу выделят 26 миллиардов долларов. Всего планируется построить до 25 кораблей.
«
"Законопроект об оборонном бюджете, который я подписал на прошлой неделе, установил рекорд по объему финансирования", — заявил Трамп.
Президент добавил, что американский флот стремительно устаревает и нуждается в модернизации.