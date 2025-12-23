Рейтинг@Mail.ru
03:05 23.12.2025
Трамп рассказал, как добился от Макрона повышения цен на лекарства
Президент США Дональд Трамп заявил, что добился от французского коллеги Эммануэля Макрона повышения цен на лекарства угрозой введения импортных пошлин в 25% на...
в мире
сша
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
в мире, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Трамп рассказал, как добился от Макрона повышения цен на лекарства

Трамп добился от Макрона повышения цен на лекарства угрозами ввести пошлины

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что добился от французского коллеги Эммануэля Макрона повышения цен на лекарства угрозой введения импортных пошлин в 25% на импорт из Франции.
"Я говорил с очень хорошим мужчиной, президентом Франции Макроном, и я сказал: "Эммануэль, ты должен повысить цены на лекарства". Он говорил: "Нет, нет, мы не будем этого делать"… Я сказал: "Если ты этого не сделаешь, я введу пошлины в 25% на все, что Франция продает в США, а это почти в 20 раз больше чем то, о чем я прошу, говоря о лекарствах", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп в обращении к нации объявил пошлины своим любимым словом
18 декабря, 05:44
В октябре администрация президента США начала расследование ценообразования в фармацевтическом сегменте других стран, угрожая пошлинами тем странам, которые слишком мало платят за импорт американских лекарств.
Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Также он раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп анонсировал новое повышение импортных пошлин
9 декабря, 14:36
 
В миреСШАФранцияДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
