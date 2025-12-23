Трамп рассказал, как добился от Макрона повышения цен на лекарства

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что добился от французского коллеги Эммануэля Макрона повышения цен на лекарства угрозой введения импортных пошлин в 25% на импорт из Франции.
"Я говорил с очень хорошим мужчиной, президентом Франции Макроном, и я сказал: "Эммануэль, ты должен повысить цены на лекарства". Он говорил: "Нет, нет, мы не будем этого делать"… Я сказал: "Если ты этого не сделаешь, я введу пошлины в 25% на все, что Франция продает в США, а это почти в 20 раз больше чем то, о чем я прошу, говоря о лекарствах", - сказал Трамп журналистам.
В октябре администрация президента США начала расследование ценообразования в фармацевтическом сегменте других стран, угрожая пошлинами тем странам, которые слишком мало платят за импорт американских лекарств.
Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Также он раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
