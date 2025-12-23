Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о переговорах по Украине - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 23.12.2025 (обновлено: 02:58 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/tramp-2063983774.html
Трамп рассказал о переговорах по Украине
Трамп рассказал о переговорах по Украине - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп рассказал о переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров по урешулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:17:00+03:00
2025-12-23T02:58:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
джаред кушнер
сша
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bed9e8b2afaa9d5c8a11abc3696d996c.jpg
https://ria.ru/20251221/starmer-2063708432.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063982913.html
https://ria.ru/20251223/ukraina-2063974866.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9480fd1f982d6471964905b0a6c4ef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, джаред кушнер, сша, владимир путин, нато
В мире, Украина, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, США, Владимир Путин, НАТО

Трамп рассказал о переговорах по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров по урешулированию конфликта на Украине.
«

"Переговоры по Украине и России продолжаются... Они идут хорошо", — сказал американский лидер журналистам в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Дональд Трамп и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Стармер обсудил Украину в ходе телефонных переговоров с Трампом
21 декабря, 22:00
По его словам, стороны конфликта устали от его продолжения. При этом хозяин Белого дома выразил надежду на скорое разрешение кризиса.
«

"Я надеюсь, нам удастся это сделать", — резюмировал Трамп.

В минувшие выходные Дмитриев провел в Майами два раунда переговоров с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Владимиру Путину. Российский лидер ничего не передавал американцам через Дмитриева.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп назвал Байдена глупцом за чрезмерные траты на Украину
Вчера, 02:45

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Депутат Рады предупредил о новой провокации Зеленского
Вчера, 01:05
 
В миреУкраинаДональд ТрампДжаред КушнерСШАВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала