Трамп рассказал о переговорах по Украине

ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров по урешулированию конфликта на Украине.
21 декабря, 22:00
По его словам, стороны конфликта устали от его продолжения. При этом хозяин Белого дома выразил надежду на скорое разрешение кризиса.
«
"Я надеюсь, нам удастся это сделать", — резюмировал Трамп.
В минувшие выходные Дмитриев провел в Майами два раунда переговоров с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Владимиру Путину. Российский лидер ничего не передавал американцам через Дмитриева.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.