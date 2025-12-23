Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Байдена глупцом за чрезмерные траты на Украину - РИА Новости, 23.12.2025
02:45 23.12.2025
Трамп назвал Байдена глупцом за чрезмерные траты на Украину
Трамп назвал Байдена глупцом за чрезмерные траты на Украину
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за чрезмерные траты на Украину, назвав его глупцом за такое расточительство. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:45:00+03:00
2025-12-23T02:45:00+03:00
Трамп назвал Байдена глупцом за чрезмерные траты на Украину

Трамп: Байден тратил деньги на Украину, как глупец

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за чрезмерные траты на Украину, назвав его глупцом за такое расточительство.
"Мы не теряем деньги, как это было с Байденом. Он тратил деньги, как глупец. Он был глупцом", - сообщил Трамп.
Он также напомнил, что США больше не теряют деньги на украинском конфликте, продавая оружие НАТО, которое частично передается Киеву.
Выступление президента США проходило в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
