https://ria.ru/20251223/tramp-2063982913.html
Трамп назвал Байдена глупцом за чрезмерные траты на Украину
Трамп назвал Байдена глупцом за чрезмерные траты на Украину - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп назвал Байдена глупцом за чрезмерные траты на Украину
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за чрезмерные траты на Украину, назвав его глупцом за такое расточительство. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:45:00+03:00
2025-12-23T02:45:00+03:00
2025-12-23T02:45:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bed9e8b2afaa9d5c8a11abc3696d996c.jpg
https://ria.ru/20251220/tramp-2063465453.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063980540.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9480fd1f982d6471964905b0a6c4ef8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, джо байден, нато
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО
Трамп назвал Байдена глупцом за чрезмерные траты на Украину
Трамп: Байден тратил деньги на Украину, как глупец