02:13 23.12.2025 (обновлено: 03:01 23.12.2025)
Трамп предостерег Мадуро от попытки показать силу в адрес США

Трамп: если Мадуро покажет силу, это будет последний раз, когда он сделает это

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет показывать силу в адрес Соединенных Штатов, это будет последний раз, когда он демонстрирует силу, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Он может делать все, что захочет. Если он покажет силу, это будет последний раз, когда он сможет показать силу", - заявил Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, заявил Трамп
01:44
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
