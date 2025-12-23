https://ria.ru/20251223/tramp-2063980406.html
Трамп предостерег Мадуро от попытки показать силу в адрес США
Трамп предостерег Мадуро от попытки показать силу в адрес США - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп предостерег Мадуро от попытки показать силу в адрес США
Если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет показывать силу в адрес Соединенных Штатов, это будет последний раз, когда он демонстрирует силу, заявил во... РИА Новости, 23.12.2025
Трамп предостерег Мадуро от попытки показать силу в адрес США
Трамп: если Мадуро покажет силу, это будет последний раз, когда он сделает это