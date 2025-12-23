https://ria.ru/20251223/tramp-2063979681.html
Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия
Гренландия нужна Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.12.2025
