Трамп рассказал о переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине продолжаются и идут хорошо. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T01:58:00+03:00
2025-12-23T01:58:00+03:00
2025-12-23T02:30:00+03:00
Трамп: переговоры по урегулированию на Украине идут хорошо
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине продолжаются и идут хорошо.
"Переговоры по Украине
и России
продолжаются... Переговоры идут хорошо", - сказал Трамп
журналистам в его имении Мар-а-Лаго во Флориде
.
На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером.
Ранее Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.