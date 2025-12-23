Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о переговорах по Украине
01:58 23.12.2025 (обновлено: 02:30 23.12.2025)
Трамп рассказал о переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине продолжаются и идут хорошо. РИА Новости, 23.12.2025
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине продолжаются и идут хорошо.
"Переговоры по Украине и России продолжаются... Переговоры идут хорошо", - сказал Трамп журналистам в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В переговорах с США по Украине наблюдается медленные процесс, заявил Рябков
Вчера, 16:39
На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером.
Ранее Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине устали от его продолжения
02:19
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
