Трамп рассказал о переговорах по Украине

ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине продолжаются и идут хорошо.

"Переговоры по Украине России продолжаются... Переговоры идут хорошо", - сказал Трамп журналистам в его имении Мар-а-Лаго во Флориде

На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером.