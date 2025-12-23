https://ria.ru/20251223/tramp-2063978560.html
Трамп заявил, что новые корабли смогут противостоять любым противникам
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые боевые корабли ВМС будут предназначены для противостояния любым противникам. РИА Новости, 23.12.2025
в мире
сша
китай
флорида
дональд трамп
сша
китай
флорида
2025
Трамп: новые корабли ВМС США предназначены для противостояния любым противникам