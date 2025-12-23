Рейтинг@Mail.ru
Действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой, заявил Трамп
01:51 23.12.2025
Действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой, заявил Трамп
Действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп предупредил, что действия Штатов против наркокартелей в Латинской Америке не ограничатся Венесуэлой.
в мире
сша
венесуэла
латинская америка
дональд трамп
сша
венесуэла
латинская америка
В мире, США, Венесуэла, Латинская Америка, Дональд Трамп
Действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что действия Штатов против наркокартелей в Латинской Америке не ограничатся Венесуэлой.
В настоящее время США ограничиваются ударами по лодкам у берегов Венесуэлы, которые, по утверждению американской стороны, перевозят наркотики.
"Не только Венесуэла", - сказал Трамп.
Выступление президента США проходило в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
