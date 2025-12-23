https://ria.ru/20251223/tramp-2063978403.html
Действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой, заявил Трамп
Действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой, заявил Трамп - РИА Новости, 23.12.2025
Действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп предупредил, что действия Штатов против наркокартелей в Латинской Америке не ограничатся Венесуэлой. РИА Новости, 23.12.2025
Действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой, заявил Трамп
Трамп: действия против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой