Трамп рассказал о сроках строительства новых боевых кораблей
Трамп рассказал о сроках строительства новых боевых кораблей - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп рассказал о сроках строительства новых боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп заявил, что на строительство новых американских боевых кораблей уйдет два с половиной года. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T01:50:00+03:00
2025-12-23T01:50:00+03:00
2025-12-23T01:50:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
сша
флорида
2025
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп рассказал о сроках строительства новых боевых кораблей
Трамп: на строительство новых боевых кораблей США уйдет два с половиной года