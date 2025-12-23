https://ria.ru/20251223/tramp-2063977685.html
США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, заявил Трамп
США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, заявил Трамп - РИА Новости, 23.12.2025
США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, заявил Трамп
Соединенные Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры и нефть с них, которую они могут продать или добавить к стратегическим резервам, заявил... РИА Новости, 23.12.2025
США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, заявил Трамп
Трамп: США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы нефтетанкеры