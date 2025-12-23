Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что новые боевые корабли будут самыми быстрыми в мире
01:38 23.12.2025 (обновлено: 02:41 23.12.2025)
Трамп считает, что новые боевые корабли будут самыми быстрыми в мире
Трамп считает, что новые боевые корабли будут самыми быстрыми в мире - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп считает, что новые боевые корабли будут самыми быстрыми в мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые боевые корабли США для американских ВМС будут самыми быстрыми в мире. РИА Новости, 23.12.2025
в мире
сша
флорида
дональд трамп
сша
флорида
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп считает, что новые боевые корабли будут самыми быстрыми в мире

Трамп заявил, что новые боевые корабли США будут самыми быстрыми в мире

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые боевые корабли США для американских ВМС будут самыми быстрыми в мире.
"Они будут самыми быстрыми, самыми большими и, безусловно, в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного боевого корабля", - сказал Трамп.
США построят до 25 боевых кораблей нового класса, заявил Трамп
01:20
01:20
Выступление президента США проходило в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Во время того же выступления глава ВМС Соединенных Штатов Джон Фелан заявил, что военный флот США отчаянно нуждается в новых кораблях.
"Корабль США класса Трамп USS Defiant станет самым большим, смертоносным, универсальным и красивым военным кораблем в мировом океане", - добавил Фелан.
Ранее глава ВМС Соединенных Штатов Джон Фелан сообщил, что американские военно-морские силы получат в 2028 году первый фрегат нового класса FF(X), который построят в рамках программы Трампа по модернизации кораблей "Золотой флот". Таким образом, судно поступит на вооружение только перед уходом Трампа с поста президента.
Трамп пообещал заняться вопросом создания истребителя шестого поколения
01:27
01:27
 
В миреСШАФлоридаДональд Трамп
 
 
