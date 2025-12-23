Трамп считает, что новые боевые корабли будут самыми быстрыми в мире

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые боевые корабли США для американских ВМС будут самыми быстрыми в мире.

Во время того же выступления глава ВМС Соединенных Штатов Джон Фелан заявил, что военный флот США отчаянно нуждается в новых кораблях.

Ранее глава ВМС Соединенных Штатов Джон Фелан сообщил, что американские военно-морские силы получат в 2028 году первый фрегат нового класса FF(X), который построят в рамках программы Трампа по модернизации кораблей "Золотой флот". Таким образом, судно поступит на вооружение только перед уходом Трампа с поста президента.