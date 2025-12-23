https://ria.ru/20251223/tramp-2063977180.html
Трамп считает, что новые боевые корабли будут самыми быстрыми в мире
Трамп считает, что новые боевые корабли будут самыми быстрыми в мире - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп считает, что новые боевые корабли будут самыми быстрыми в мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые боевые корабли США для американских ВМС будут самыми быстрыми в мире. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T01:38:00+03:00
2025-12-23T01:38:00+03:00
2025-12-23T02:41:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251223/tramp-2063975996.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063976577.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп считает, что новые боевые корабли будут самыми быстрыми в мире
Трамп заявил, что новые боевые корабли США будут самыми быстрыми в мире
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые боевые корабли США для американских ВМС будут самыми быстрыми в мире.
"Они будут самыми быстрыми, самыми большими и, безусловно, в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного боевого корабля", - сказал Трамп
.
Выступление президента США
проходило в его имении Мар-а-Лаго во Флориде
.
Во время того же выступления глава ВМС Соединенных Штатов Джон Фелан заявил, что военный флот США отчаянно нуждается в новых кораблях.
"Корабль США класса Трамп USS Defiant станет самым большим, смертоносным, универсальным и красивым военным кораблем в мировом океане", - добавил Фелан.
Ранее глава ВМС Соединенных Штатов Джон Фелан сообщил, что американские военно-морские силы получат в 2028 году первый фрегат нового класса FF(X), который построят в рамках программы Трампа по модернизации кораблей "Золотой флот". Таким образом, судно поступит на вооружение только перед уходом Трампа с поста президента.