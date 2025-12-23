Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025

Трамп упрекнул производителей F-35 в недостаточной скорости поставок
01:36 23.12.2025
Трамп упрекнул производителей F-35 в недостаточной скорости поставок
Президент США Дональд Трамп упрекнул производителей истребителей пятого поколения F-35 в недостаточной скорости поставок самолетов Соединенным Штатам и их... РИА Новости, 23.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, f-35
В мире, США, Дональд Трамп, F-35
Трамп упрекнул производителей F-35 в недостаточной скорости поставок

Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35. Архивное фото
Американский истребитель F-35. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упрекнул производителей истребителей пятого поколения F-35 в недостаточной скорости поставок самолетов Соединенным Штатам и их союзникам.
"Есть много людей, которые хотят приобрести F-35, а на их поставку союзникам или нам самим уходит слишком много времени. Единственный способ, которым они смогут (ускорить поставки - ред.) - это построить новые заводы", - заявил Трамп в своей резиденции Мар-а-Лаго.
