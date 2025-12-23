https://ria.ru/20251223/tramp-2063976796.html
Трамп рассказал об ударах по лодкам в Латинской Америке
Трамп рассказал об ударах по лодкам в Латинской Америке - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп рассказал об ударах по лодкам в Латинской Америке
Президент США Дональд Трамп заявил, что целями ударов США по лодкам в Латинской Америке являются только наркоперевозчики. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T01:34:00+03:00
2025-12-23T01:34:00+03:00
2025-12-23T01:39:00+03:00
латинская америка
сша
в мире
дональд трамп
флорида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20251219/ssha-2063092434.html
латинская америка
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латинская америка, сша, в мире, дональд трамп, флорида
Латинская Америка, США, В мире, Дональд Трамп, Флорида
Трамп рассказал об ударах по лодкам в Латинской Америке
Трамп: целями ударов по лодкам в латинской америке являются наркоперевозчики