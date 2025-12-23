Рейтинг@Mail.ru
01:34 23.12.2025 (обновлено: 01:39 23.12.2025)
Трамп рассказал об ударах по лодкам в Латинской Америке
Трамп рассказал об ударах по лодкам в Латинской Америке
Президент США Дональд Трамп заявил, что целями ударов США по лодкам в Латинской Америке являются только наркоперевозчики. РИА Новости, 23.12.2025
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что целями ударов США по лодкам в Латинской Америке являются только наркоперевозчики.
"Просто посмотрите, повсюду мешки. Это не рыболовное снаряжение, на этих лодках нет удочек. Они быстро двигаются", - сказал Трамп.
Выступление президента США проходило в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
США нанесли удары по связанным с наркотрафиком судам в Тихом океане
19 декабря, 05:38
 
