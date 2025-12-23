Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал заняться вопросом создания истребителя шестого поколения - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 23.12.2025 (обновлено: 01:42 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/tramp-2063976577.html
Трамп пообещал заняться вопросом создания истребителя шестого поколения
Трамп пообещал заняться вопросом создания истребителя шестого поколения - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп пообещал заняться вопросом создания истребителя шестого поколения
Президент США Дональд Трамп пообещал обсудить с представителями ВПК разработку истребителя шестого поколения F-47. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T01:27:00+03:00
2025-12-23T01:42:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_511:607:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d3d85c79a20d0519db715deab84f2a3.jpg
https://ria.ru/20251223/tramp-2063977021.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_703:521:2739:2048_1920x0_80_0_0_42433ac388f5d86afe416e0d03ab9eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Трамп пообещал заняться вопросом создания истребителя шестого поколения

Трамп сообщил, что обсудит с представителями ВПК разработку истребителя F-47

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал обсудить с представителями ВПК разработку истребителя шестого поколения F-47.
"Им нужно строить заводы, заводы для производства F-35, заводы для выпуска вертолётов, заводы для создания нового истребителя F-47. Об этом я и собираюсь с ними говорить: чтобы они тратили деньги на строительство самолётов, кораблей и всего того, что нам нужно не через 10–15 лет. Они нужны нам уже сейчас", - сообщил Трамп.
Выступление президента США проходило в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп упрекнул производителей F-35 в недостаточной скорости поставок
01:36
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала