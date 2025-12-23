Трамп пообещал заняться вопросом создания истребителя шестого поколения

"Им нужно строить заводы, заводы для производства F-35, заводы для выпуска вертолётов, заводы для создания нового истребителя F-47. Об этом я и собираюсь с ними говорить: чтобы они тратили деньги на строительство самолётов, кораблей и всего того, что нам нужно не через 10–15 лет. Они нужны нам уже сейчас", - сообщил Трамп.