Трамп пообещал заняться вопросом создания истребителя шестого поколения
Президент США Дональд Трамп пообещал обсудить с представителями ВПК разработку истребителя шестого поколения F-47.
2025-12-23T01:27:00+03:00
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал обсудить с представителями ВПК разработку истребителя шестого поколения F-47.
"Им нужно строить заводы, заводы для производства F-35, заводы для выпуска вертолётов, заводы для создания нового истребителя F-47. Об этом я и собираюсь с ними говорить: чтобы они тратили деньги на строительство самолётов, кораблей и всего того, что нам нужно не через 10–15 лет. Они нужны нам уже сейчас", - сообщил Трамп.
Выступление президента США проходило в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.