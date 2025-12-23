https://ria.ru/20251223/tramp-2063976364.html
Трамп заявил, что США производят лучшее оружие в мире
Трамп заявил, что США производят лучшее оружие в мире
Трамп заявил, что США производят лучшее оружие в мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании производят лучшее оружие в мире, но делают это недостаточно быстро. РИА Новости, 23.12.2025
в мире
сша
флорида
дональд трамп
сша
флорида
Трамп заявил, что США производят лучшее оружие в мире
Трамп заявил, что США производят лучшее оружие в мире, но недостаточно быстро