Трамп заявил, что американские подлодки опережают конкурентов
Трамп заявил, что американские подлодки опережают конкурентов - РИА Новости, 23.12.2025
Трамп заявил, что американские подлодки опережают конкурентов
Американские подлодки на 15-20 лет опережают конкурентов, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
Трамп заявил, что американские подлодки опережают конкурентов
